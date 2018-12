Napoli, lei lo lascia e lui minaccia di incendiarle casa: arrestato

Non accettava la separazione e ha minacciato di incendiare la casa della sua ex, ma è finito poi in carcere. E' accaduto a Napoli, dove i carabinieri hanno arrestato un 32enne incensurato. E' stato un vicino, spaventato, a chiamare il 112. I militari hanno così bloccato l'uomo e l'hanno arrestato per atti persecutori. La donna, ormai esasperata da otto anni di vessazioni fino ad ora mai denunciate, era andata a vivere dai suoi.