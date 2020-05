Napoli, in piazza i lavoratori del turismo: "Chiediamo l'azzeramento delle tasse"

Il settore del turismo della Campania è in piazza del Plebiscito a Napoli per chiedere risposte certe e aiuti concreti al governo. A "Mattino Cinque" va in scena la protesta, pacifica e ordinata, di titolari di alberghi, Bed and brekfast, agenzie di viaggio e altre categorie legate al settore, tutti dotati di mascherine e distanziati tra di loro.

"Chiediamo aiuti economici reali come l'azzeramento delle tasse del 2020 per avere la possibilità di riprenderci completamente", spiega uno dei manifestanti, il quale dà ormai per certo il fatto che in Italia non arriveranno turisti stranieri nei prossimi mesi. "Lavoreremo solo con gli italiani, ma il governo non ha ancora dato sicurezze sulle aperture di hotel e villaggi", conclude.