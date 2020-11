Napoli, hotel con "servizio a luci rosse" in camera

Continua il tour di Luca Abete alla ricerca di hotel a "luci rosse". L'inviato di "Striscia la Notizia", dopo circa un anno dalla scoperta di un albergo che forniva servizi illegali, ne scova uno nuovo. Siamo sempre a Napoli e grazie alle telecamere nascoste, il tg satirico riesce a entrare nella struttura e a recepire indisturbato tutte le informazioni sui servizi "extra" forniti dall'albergo e fissare, addirittura, un appuntamento con una delle prostitute intercettate dall'hotel.

"Io vi do una stanza sul retro così non dovete passare dall'entrata principale - spiega l'albergatore che aggiunge - sono 70 euro per la ragazza e 40 per la stanza". Il giorno dopo, però, Luca Abete fa irruzione nell'hotel per chiedere spiegazioni, ma l'albergatore nega tutto nonostante la presenza della presunta prostituta nella hall dell'hotel in attesa del cliente.