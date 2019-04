Napoli, commerciante ucciso con una coltellata alla gola

Un commerciante di 53 anni è morto dopo essere stato accoltellato alla gola in un negozio di via Nuova Poggioreale, nella periferia orientale di Napoli. L'uomo è stato trasportato all'ospedale Loreto Mare ma la ferita era troppo grave e non c'è stato nulla da fare. Sulla vicenda indagano gli agenti della Questura di Napoli che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'accaduto con l'ausilio delle immagini delle telecamere di sicurezza.