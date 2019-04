Napoli, commerciante ucciso con una coltellata alla gola: fermato il figlio

Un commerciante di 53 anni è morto dopo essere stato accoltellato alla gola in un negozio di via Nuova Poggioreale, nella periferia orientale di Napoli. L'uomo è stato trasportato all'ospedale Loreto Mare ma la ferita era troppo grave e non c'è stato nulla da fare. A colpire l'uomo sarebbe stato suo figlio, fermato poco dopo il fatto. Sulla vicenda indagano gli agenti della Questura di Napoli.