Napoli, cerca di sedare lite tra fratelli: 17enne accoltellato

A Marigliano, in provincia di Napoli, un 17enne è stato accoltellato all'addome. E' stato portato all'ospedale di Nola e non è in pericolo di vita. Il giovane era intervenuto per cercare di sedare una violenta lite scoppiata tra due fratelli di 14 e 9 anni, durante la quale il più grande stava picchiando il più piccolo con calci e pugni. Il 14enne è stato denunciato per lesioni aggravate.