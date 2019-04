Napoli, cede struttura di ferro: un turista 17enne ferito in testa

Un turista tedesco di 17 anni è rimasto ferito alla testa a causa del crollo di una struttura in ferro, raffigurante un dragone, installata su un palazzo nella zona universitaria a Napoli. Il giovane, che non ha mai perso conoscenza, è stato soccorso subito da un negoziante. Il 17enne è stato trasportato in codice giallo all'ospedale del Mare.