Napoli, cadono calcinacci al Museo archeologico: ferita turista

Al Museo archeologico nazionale di Napoli una turista olandese è rimasta lievemente ferita per la caduta di intonaco da una sala del Mann.

La donna è stata trasportata in ospedale dove l'hanno medicata per una ferita alla testa e l'hanno giudicata guaribile in pochi giorni. L'incidente è avvenuto venerdì pomeriggio negli spazi adiacenti al bar del museo: è qui che si è verificato il distacco di calcinacci dalla parte più alta del soffitto a volta.