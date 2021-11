Napoli, bimbo di 5 mesi muore di virus sinciziale: aperta inchiesta

Ansa

E' stata aperta un'inchiesta per la morte di bimbo di 5 mesi stroncato da un virus sinciziale, malattia respiratoria che colpisce i bambini in tenera età e che in sole 48 ore lo ha strappato alla vita. Inutili i tentativi dei medici di Pediatria dell'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia (Napoli) dove era ricoverato. La famiglia e l'intero reparto sono sotto shock.