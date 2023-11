Napoli, la "bidella-pendolare" ha smesso di viaggiare: assegnata a una scuola di Caivano | "Sono felicissima"

Aveva sollevato non pochi dubbi la vicenda della bidella-pendolare Giuseppina Giusy Giugliano, che tutti i giorni avrebbe dovuto viaggiare in treno da Napoli a Milano per raggiungere la sua sede di lavoro dello scorso anno scolastico.

In realtà, pare che l'andata e ritorno fosse stata fatta solo per un paio di volte. Ma oggi la trentenne napoletana vive tutt'altra situazione: è stata infatti assegnata a una scuola del Parco Verde di Caivano (Napoli), vicino casa. "Sono felicissima", il suo commento sui social.