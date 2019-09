Napoli, becchino canta a squarciagola mentre trasporta un defunto: il video è virale

Un uomo che canta a squarciagola in macchina? Non ci sarebbe nulla di strano, se non stesse trasportando un defunto. E' diventato virale un video di un becchino che a Napoli intona una canzone neomelodica con un microfono in mano mentre guida il carro funebre . "Inquadra il nonno allegro, bacioni anche al nonno", si sente nel filmato. Il consigliere regionale della Campania Borrelli si è detto sorpreso e basito. L'Eccellenza Funeraria Italiana ha espresso vergogna per un evento definito "raccapricciante e offensivo".