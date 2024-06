"Striscia la notizia" torna a Napoli per parlare delle cosiddette auto schilometrate. L'inviato del tg satirico Luca Abete, in un servizio andato in onda nella puntata di lunedì 3 giugno, mostra quanto possa essere sconviente acquistare auto usate proprio a causa delle possibili truffe sul contachilometri. Il programma di Canale 5 ha verificato le auto in vendita in alcune officine della città: alcune di queste vetture risultano avere molti chilometri in meno rispetto agli anni precedenti. La forbice è molto ampia, con una differenza che può arrivare anche 140 mila chilometri in meno.