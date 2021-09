Napoli, anziana scomparsa fatta a pezzi: confessa uno dei figli 

Secondo quanto ricostruito, una signora di 85 anni scompare a fine agosto e ora le ammissioni da parte del figlio di 47 anni chiariscono , secondo quanto riporta il Messaggero, questo giallo. In una borsa recuperata sul ciglio di una discarica, tra Pianura e il comune di Marano i carabinieri del Reparto investigazioni scientifiche hanno individuato resti smembrati che sembrano di un corpo umano, di donna.

In quel bustone dell'Ikea potrebbero esserci i resti della signora scomparsa, la madre di quell'uomo che da giovedì pomeriggio è stato interrogato in caserma, fino all'ammissione shock. Probabile che ad aver allertato le forze dell'ordine sia stata una donna residente a Pianura, una preside stimata per la sua professionalità: sorpresa dall'assenza della conoscente, avrebbe dato inizio alle indagini. sulla scomparsa di pensionata di 85 anni, madre di tre figli.

L'attenzione investigativa si è focalizzata su uno dei tre figli della pensionata, un uomo di 47 anni che da sempre presenterebbe problemi di natura psichica: è stato convocato in caserma, è stato ascoltato dai carabinieri, sulle prime pare che abbia negato di conoscere particolari sulla strana assenza della madre; poi, il crollo emotivo. E le ammissioni, che sembrano più di una confessione.