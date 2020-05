Napoli, aggrediscono 13enne e poi diffondono video: 6 denunciati

La polizia di Napoli ha denunciato cinque minorenni, tutti tra i 14 e i 17 anni, per minacce aggravate e lesioni aggravate nei confronti di un 13enne. I cinque, secondo gli investigatori, dopo un litigio in chat hanno insultato via social il ragazzino, e quindi l'8 maggio l'hanno picchiato filmato l'aggressione e divulgandone poi le immagini. Gli agenti hanno anche denunciato per cyberbullismo l'autore delle riprese, un 13enne.