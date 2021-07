Napoli, accoltella il fratello durante una lite: arrestato 

ansa

A Visciano, in provincia di Napoli, un 53enne del posto, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato per aver accoltellato il fratello durante una lite e minacciato i carabinieri. I militari erano stati allertati dai vicini di casa che avevano sentito le urla. Il 53enne ha aggredito il fratello convivente provocandogli lesioni ritenute guaribili in tre giorni. Alla base della discussione motivi banali legati alla routine quotidiana.