Napoli, a 16 anni lavorava in nero: denunciati i genitori

A 16 anni lavorava in nero in un'azienda tessile di Arzano, nel Napoletano: la ragazzina è stata scoperta dai carabinieri assieme ad altri lavoratori in nero durante una serie di controlli. Dei 30 impiegati 20 erano senza contratto e senza copertura assicurativa e previdenziale, e 4 di loro percepivano anche il reddito di cittadinanza. L'azienda è stata denunciata e multata; denunciati anche i genitori della minorenne.