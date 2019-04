Napoli, 66 scooter rubati trovati in due coop impegnate nell'accoglienza

Sequestrati nel Napoletano 66 scooter rubati o senza targa nell'ambito di alcuni controlli dei carabinieri in cooperative impegnate nell'accoglienza di migranti. Nel corso dell'ispezione i militari della compagnia di Marno e della stazione di Calvizzano hanno rinvenuto decine di motori, in uso ai richiedenti asilo ospiti, oltre che bici cannibalizzate e pezzi di carrozzeria abbandonati.

Gli scooter sono tutti perfettamente funzionanti: 14 sono risultati provento di furti tra Napoli e provincia, i restanti 52 erano privi di targa e telaio. Sequestrati anche vari pezzi meccanici e di carrozzeria, catalogati come rifiuti speciali e rimossi da ditte autorizzate.



Non è escluso che l'area fosse diventata una sorta di deposito, utilizzata anche da qualche gruppo di ladri per nascondere i mezzi rubati; almeno parte dei motorini, però, sarebbero stati usati dagli stessi ospiti del centro, che potrebbero quindi averli rubati direttamente o averli comprati dai ladri.