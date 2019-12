Napoli, 48enne ucciso a colpi di pistola: aveva precedenti

Un uomo di 48 anni, Giuseppe Avventurato, è stato ucciso ad Acerra, in provincia di Napoli. La vittima, già nota alle forze dell'ordine, è stata condotta in ospedale da alcuni vicini di casa, i quali hanno riferito di aver udito colpi di pistola all'esterno dello stabile in cui risiedono e di aver trovato Avventurato ferito ed esanime al suolo. L'uomo è deceduto prima di essere soccorso dal 118. Indaga la polizia.