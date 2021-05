Napoli, 3 ragazzi feriti dopo lite sul lungomare: fermato un minorenne

agenzia

A Napoli tre giovani, di cui due minorenni di 15 e 16 anni, sono stati feriti con un coltello dopo una lite in via Partenope, sul lungomare della città. Sabato sera i tre hanno avuto una discussione con un giovane in compagnia di una ragazza e il diverbio è degenerato. Il 15enne è stato ferito allo sterno, il 16enne alla coscia e il 18enne al gluteo. La polizia ha fermato un minorenne.