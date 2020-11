Napoli, 24enne ucciso nella notte con colpo di pistola alla nuca

Napoli, pregiudicato 24enne giustiziato nella notte Ansa 1 di 13 Ansa 13 di 13 Ansa 13 di 13 Ansa 13 di 13 Ansa 13 di 13 Ansa 13 di 13 Ansa 13 di 13 Ansa 13 di 13 Ansa 13 di 13 Ansa 10 di 13 Ansa 11 di 13 Ansa 12 di 13 Ansa 13 di 13 leggi dopo slideshow ingrandisci

Omicidio nella notte a Napoli. Vittima un 24enne già noto alle forze dell'ordine, trasportato al pronto soccorso del Cardarelli intorno alle 4 del mattino. Il giovane è deceduto poco dopo il suo arrivo in ospedale per un colpo di pistola alla nuca. Stando a quanto emerso, il 24enne sarebbe stato colpito per strada nel quartiere di San Pietro a Patierno.