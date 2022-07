Napoli, 12enne sfregiata "per gelosia": fermato il fidanzato 16enne

Una ragazzina di 12 anni è stata ferita al volto con un coltello lunedì notte, a Napoli.

Ad aggredirla è stato il fidanzato 16enne per "motivi di gelosia" , come ha raccontato la giovane ai medici che l'hanno soccorsa e ai carabinieri. Dopo ore di ricerche i militari hanno fermato il ragazzino , che risultava irreperibile. Intanto la prima prognosi per la 12enne è di un mese "per un danno permanente al viso". In futuro la vittima sarà sottoposta a nuove visite e a interventi di chirurgia plastica per tentare di ridurre il danno.