Molestie Accademia Napoli, direttore: "Disponibile a parlare con pm"

Il direttore dell'Accademia di Belle Arti di Napoli, istituto al centro di uno scandalo per le accuse di molestie rivolte da alcune studentesse a un professore, fa sapere di essersi "reso disponibile all'ascolto per enunciare i fatti a mia conoscenza" davanti ai pm. E spiega di non aver "mai incontrato il professore oggetto delle accuse. Io non ho provato a contattarlo e lui non si è fatto sentire".