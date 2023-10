Minicar, le piccole vetture modificate per arrivare fino a 100km/h anziché 45 chilometri all'ora

"Striscia la Notizia" indaga su un fenomeno sempre più diffuso: le piccole vetture che si possono guidare dopo i 14 anni e che per legge non dovrebbero poter superare i 45 chilometri all'ora. Ma a Napoli c'è chi le manomette portando le minicar fino a 108 chilometri all'ora per fare gare nelle strade cittadine rischiando moltissimo, come testimoniano i molti video in rete postati dai ragazzi.

"Possiamo modificare la velocità delle minicar e portarle fino a 80/90 chilometri all'ora poi però sulla discesa arriva anche a fare di più. Non è legale però qui a Napoli lo fanno tutti quanti, si agisce sulla pompa del gasolio aprendola perché è chiusa, una modifica che costa intorno ai 150 euro circa. Rendiamoci conto che le minicar sono giocattolini, se si prende una botta vanno in pezzi completamente", hanno commentato alle telecamere del Tg satirico alcuni meccanici di autofficine autorizzate.

"La mia fa 90 chilometri all'ora, guido una Ferrari mica una macchina" risponde il ragazzo alla guida di una minicar a Luca Abete. L'inviato di "Striscia la Notizia" fa un appello a tutti i genitori: "Controllate i vostri figli! Sono mezzi pericolosi nelle mani di ragazzi giovanissimi che potrebbero non rendersi conto di quello che stanno per provocare".