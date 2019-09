Media Mosca: alto dirigente russo fermato a Napoli per spionaggio

Informazioni protette - Sempre secondo gli Stati Uniti, Korshunov si sarebbe impossessato di informazioni protette da proprietà intellettuale in modo da utilizzarle per il programma russo Pd-14 per lo sviluppo di un motore per i nuovi aerei civili Ms-21. Il manager, stando al ministero degli Esteri russo, sarebbe stato fermato il 30 agotso all'aeroporto di Napoli.



In Italia in vacanza - "L'ambasciata russa è in contatto permanente con le autorità italiane e sta continuando ad esaminare la situazione", ha riferito i lministero russo. Una fonte all'Odk, citata dal quotidiano Vedomosti, sostiene che Korshunov fosse arrivato in Italia in vacanza con la moglie.



Consentito l'accesso consolare - Al personale dell'ambasciata russa in Italia è stato concesso l'accesso consolare ad Alexander Korshunov. Lo fa sapere il ministero degli Esteri russo citato dalla Tass. "Il personale

dell'ambasciata è immediatamente partito per Napoli per difendere i diritti legali del cittadino russo e gli è stato concesso l'accesso consolare per vederlo. Sta ricevendo tutto l'aiuto necessario e l'assistenza legale", ha riferito il ministero. "L'ambasciata è costantemente in contatto con la pertinente agenzia italiana, la situazione continua a essere studiata", ha sottolineato il ministero.