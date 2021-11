Maltempo, scuole chiuse in molte città del Napoletano

Ansa

Scuole chiuse in molti Comuni della provincia di Napoli per l'allerta meteo arancione della Protezione civile campana. Niente lezioni a Pozzuoli, sulle isole di Ischia e Procida, in una lunga lista di centri dell'area vesuviana, da Torre del Greco a Torre Annunziata, da Portici a San Giorgio a Cremano. Il Comune di Napoli, invece, ha lasciato aperte le scuole disponendo lo stop soltanto per i parchi e i cimiteri cittadini.