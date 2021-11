Maltempo, lunedì allerta gialla in Campania

Ansa

Maltempo in arrivo in Campania. La Protezione Civile ha lanciato l'allerta gialla per la giornata di lunedì, su tutto il territorio regionale, ad esclusione delle zone 4 e 7 (Alta Irpinia e Sannio, Tanagro). Si prevedono precipitazioni sparse, anche intense, e forti raffiche di vento. A questo quadro meteo è associato un rischio idrogeologico localizzato con possibili frane e caduta massi anche in assenza di precipitazioni.