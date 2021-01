Maltempo, esonda torrente in Irpinia: salvate tre famiglie

lapresse

Tre famiglie sono state evacuate dalla protezione civile della Regione Campania, in seguito all'esondazione per maltempo del torrente Cardito nel comune di Cervinara (Avellino). I cittadini sono stati tratti in salvo con una pala meccanica di un mezzo che era sul posto. Dalle 6 di lunedì mattina sull'intero territorio regionale scatta una nuova allerta per vento forte e mare agitato con possibili mareggiate.