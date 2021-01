Libri trafugati da Biblioteca Girolamini, assolto l'ex senatore Dell'Utri

ansa

La prima sezione penale del Tribunale di Napoli ha assolto l'ex senatore Marcello Dell'Utri perché "il fatto non sussiste" al processo per l'appropriazione di 13 volumi trafugati dalla Biblioteca dei Girolamini. Gli inquirenti partenopei avevano chiesto la condanna a sette anni di reclusione per concorso in peculato.