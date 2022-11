Ischia, arrestata suora per maltrattamenti su minori in un istituto religioso

I carabinieri della Compagnia di Ischia hanno dato esecuzione a un'ordinanza applicativa di misure cautelari personali su quattro suore, compresa la Madre superiora: è stato deciso il carcere per una delle religiose che in un filmato girato da una minorenne ospite della struttura era stata ripresa mentre schiaffeggiava e tirava i capelli a un bambino di 4 anni e poi schiaffeggiava anche il fratello di 8 anni intervenuto per difenderlo.

Dalle indagini è emerso che all'interno dell'istituto avvenivano atti di violenza da parte delle religiose, come tirate di capelli, schiaffi alla nuca, calci, ciabatte sulle mani. Ai minori veniva intimato in silenzio e tolto il cellulare, in modo tale che non potessero scattare fotografie e girare video. Alle suore è contestata l'aggravante dell'abuso della condizione di inferiorità fisica e psichica determinata dall'età delle vittime nonché di commettere i reati all'interno di istituto di educazione e formazione.

Tutti questi elementi hanno portato il giudice a ritenere tutte le indagate concorrenti nel reato di maltrattamenti e a emettere nei confronti della consorella ripresa nel filmato, per la brutalità della condotta, un'ordinanza di custodia cautelare in carcere presso la Casa Circondariale femminile, e nei confronti delle altre 3 indagate la misura del divieto di dimora nel territorio della Regione Campania.