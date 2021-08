Ischia, cadavere di donna ritrovato in casa

ansa

Il cadavere di una donna romena è stato ritrovato in una casa a Ischia, nella zona della Sentinella, a Casamicciola alta. All'interno della abitazione sono state trovate tracce di sangue dagli agenti ma non c'è ancora alcuna ipotesi sulle cause del decesso. Gli agenti stanno infatti conducendo indagini ed interrogando persone conosciute dalla donna per ricostruire quanto accaduto nelle sue ultime ore di vita.