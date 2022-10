Incidente sul lavoro ad Avellino: travolto da autocarro, muore operaio

Incidente sul lavoro a Morra de Sanctis, in provincia di Avellino.

Un operaio di 56 anni è morto dopo essere stato travolto da un autocarro parcheggiato in pendenza. L'uomo, residente in provincia di Napoli, era appena uscito da casa per recarsi al cantiere in cui lavorava. L'impatto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo al 56enne che è morto sul colpo. I carbinieri si sono recati sul posto per effettuare tutti i rilievi. Si ipotizza il cedimento del sistema frenante dell'automezzo.