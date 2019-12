Incidente stradale nel Casertano, dodicenne investito e ucciso

Un dodicenne è stato investito e ucciso da un'auto a Santa Maria a Vico (Caserta) mentre era in bicicletta, Il conducente è indagato per omicidio colposo. Il ragazzino era nei pressi di un supermercato quando è stato travolto in pieno da una vettura guidata da un 21enne che viaggiava nella sua stessa direzione, finendo prima violentemente sul parabrezza e quindi per terra. All'arrivo dei soccorsi il dodicenne era già deceduto.