Incendio in appartamento nel Casertano: un morto, salve due persone

Un uomo di origine ghanese è morto a Castel Volturno, nel Casertano, in un incendio divampato nell'abitazione in cui viveva con altre due persone, tra cui la moglie. I vigili del fuoco, allertati da alcuni residenti, sono intervenuti e sono riusciti a mettere in salvo gli altri due occupanti dell'appartamento, sito all'ultimo piano di un palazzo. L'uomo, intossicato dal fumo del rogo, è invece morto per le gravi ustioni riportate.