Governo, Orlando: "Non basta dire viva Draghi, bisogna aiutarlo"

"Non basta dire è arrivato Draghi, viva Draghi: bisogna dargli una mano a individuare e affrontare i nodi, altrimenti non si fa un buon servizio né a lui né al Paese". Ne è convinto il vicesegretario Pd, Andrea Orlando, secondo il quale "ci sono similitudini con il governo Monti ma anche differenze: Draghi come Monti è una personalità che proviene dal mondo economico" ma "la differenza è di quadro: oggi il punto di partenza è più semplice".