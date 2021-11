Giovani uccisi a Ercolano, per Palumbo custodia cautelare in carcere

Ansa

Il gip di Napoli non ha convalidato il fermo emesso dalla Procura nei confronti di Vincenzo Palumbo, l'autotrasportatore di 53 anni accusato di aver ucciso a Ercolano Giuseppe Fusella e Tullio Pagliaro, 26 e 27 anni. Per Palumbo, che ha esploso contro i giovani 11 colpi di pistola, è stata disposta la custodia cautelare in carcere. Il fermo non è stato convalidato presumibilmente per la mancanza di un arresto in flagranza.