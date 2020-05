Gdf Napoli, 60mila articoli contraffatti: anche 2.600 mascherine

Il Comando Provinciale della guardia di finanza di Napoli ha sequestrato, nel corso di due distinti interventi, oltre 60mila articoli contraffatti, tra cui 2600 mascherine per bambini. In particolare, il Gruppo Pronto Impiego, partendo dal monitoraggio dei flussi commerciali in ripresa nella zona mercatale della "Maddalena", ha individuato e denunciato, nell`area industriale del quartiere Poggioreale, un 47enne di origini cinesi.