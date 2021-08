Furbetti del cartellino nel Salernitano, indagati 14 operai

Ansa

False attestazioni di presenza in servizio e truffa aggravata e continuata ai danni della Regione Campania: sono i reati contestati nei confronti di 14 operai impiegati presso la ex discarica R.S.U. di Padula, nel Salernitano. I carabinieri hanno accertato la costante assenza dal servizio dei lavoratori e l'indebita percezione degli emolumenti stanziati dalla Regione mediante comunicazioni fittizie di presenza in servizio.