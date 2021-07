Furbetti del cartellino al Genio civile di Avellino, 55 indagati

ansa

Si scambiavano i rispettivi badge elettronici per coprirsi a vicenda quando non si presentavano o si allontanavano dagli uffici. Per questo motivo la guardia di finanza ha notificato un avviso di conclusione delle indagini preliminari a 55 dipendenti in servizio presso il presidio di Protezione civile del Genio civile di Avellino. Sono indagati, a vario titolo, per truffa aggravata e falsa attestazione della propria presenza in servizio.