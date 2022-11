Frana di Casamicciola: recuperata l'ottava vittima: è un uomo

La frana di Casamicciola Terme, a seguito dell'alluvione di sabato mattina, continua a restituire corpi.

Le squadre di soccorritori che lavorano a via Celario hanno individuato ed estratto l'ottava vittima dell'alluvione. Si tratta di un uomo di cui per il momento non si conosce ancora l'identità e che a breve verrà trasportato alla sala mortuaria dell'ospedale isolano.