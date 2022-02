25 febbraio 2022 17:23

Stop a guerra in Ucraina, messaggi di pace sui bus di Air Campania

Air Campania a sostegno della mobilitazione dell`Italia e dell`Europa per la pace. Per tre giorni i bus della flotta dell`azienda regionale di trasporto su gomma viaggeranno proiettando sui display messaggi di pace. Sui pullman, a rotazione, compariranno le scritte: "La pace si afferma solo con la pace", frase pronunciata da Paolo VI nel 1976 in occasione della IX giornata mondiale della pace e rilanciata da Papa Francesco nell`omelia del 2013 ai tempi del conflitto in Siria. Tre messaggi di solidarietà e di vicinanza ai cittadini ucraini, che in queste ore sono martoriati dal conflitto. "Abbiamo voluto esprimere cosi' la nostra vicinanza al popolo dell`Ucraina, nella speranza che cessino quanto prima le ostilità. Il nostro è un messaggio di solidarietà ai bambini, alle donne e agli uomini di questi territori, vittime innocenti dell'orrore di questa guerra. Siamo contro ogni genere di conflitto e non possiamo restare in silenzio rispetto a quanto sta accadendo", ha dichiarato l`Amministratore Unico, Anthony Acconcia.