Nel quartiere Vicaria-Mercato

Napoli, 59enne trovato morto nel letto: arrestata la moglie

Sull'accaduto stanno indagando la Squadra Mobile e la Procura di Napoli

04 Set 2025 - 11:08
napoli

