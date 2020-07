Napoli, la mamma è in ospedale e il poliziotto le accudisce la figlia

clicca per guardare tutte le foto della gallery

La mamma viene portata all'ospedale. Mentre si sottopone alle cure mediche, c'è qualcuno che decide di prendersi cura della figlia piccola. Lo scatto arriva da Napoli, dove la donna, 35enne di origine nigeriana, stamattina ha allertato il personale medico ed è stata trasportata in uno dei nosocomi cittadini. "Una mamma in difficoltà trova aiuto e sostegno nei poliziotti dell'Ufficio Prevenzione Generale e del Commissariato San Ferdinando", ha scritto su Facebook la pagina ufficiale della Questura partenopea. "Durante l'attesa in corsia, c'è anche il tempo di prendersi cura della piccola".