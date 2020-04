Napoli, De Magistris difende i cittadini: "Rispettano le regole". Ma le vie sembrano piene di gente

"A Napoli si stanno rispettando le restrizioni imposte dal governo per contrastare l'emergenza Coronavirus e il nemico non è chi va a fare la spesa". E' quanto ha nuovamente ribadito il sindaco partenopeo, Luigi de Magistris, commentando una fotografia scattata nei giorni scorsi nel centro della città. Ma altre immagini più recenti, che potete vedere in questa gallery, sembrano dare un'idea diversa. Molte le persone che vanno in giro per i vicoli dei Quartieri Spagnoli. E c'è anche chi, anziché rimanere in casa, si prende il giornale e se lo va a leggere sulla panchina.