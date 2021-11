15 novembre 2021 12:16

Incendio in capannone materie plastiche vicino Napoli

Cinque squadre dei vigili del fuoco al lavoro per spegnere l'incendio divampato nella zona industriale di Arzano, in provincia di Napoli. Le fiamme in particolare riguardano un capannone adibito a deposito di materie plastiche. Secondo quanto riferito una parete esterna della struttura, per il calore sprigionato, è crollata. Una enorme colonna di fumo nero si vede a chilometri di distanza.