09 settembre 2021 18:09

Fa tappa a Napoli la Piccola Amal, marionetta alta tre metri che rappresenta i bimbi siriani

La Piccola Amal ("speranza" in lingua araba), una marionetta alta tre metri e mezzo che rappresenta una bambina siriana rifugiata di 9 anni, ha fatto tappa a Napoli lungo il cammino di 8mila chilometri che dalla città di Graziantep, al confine tra Turchia e Siria, la porterà in Gran Bretagna. La Piccola Amal rappresenta 34 milioni di bambini rifugiati e sfollati, molti dei quali separati dalle loro famiglie, e il messaggio che trasmetterà nel corso del suo lungo cammino è "non dimenticatevi di noi". La squadra che anima la Piccola Amal è composta da dieci marionettisti, due dei quali hanno un passato da rifugiati e, a loro volta, hanno compiuto il percorso dalla Siria al Regno Unito.