Coronavirus, al Cardarelli di Napoli via ai test rapidi per il personale sanitario

Sono iniziati all'ospedale Cardarelli di Napoli i test rapidi per accertare l'eventuale positività dei sanitari al coronavirus. Dopo l'approvazione da parte dell'Unità di Crisi

regionale della procedura operativa, il Cardarelli ha provveduto a organizzare lo screening sul personale, a cominciare da medici, infermieri e tutti i sanitari e non maggiormente a rischio contagio. Il test, che è uno screening sierologico, consente di identificare precocemente l'infezione da Covid-19 in soli 10 minuti.