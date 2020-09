Professori e studenti si son messi al lavoro per prepararsi alla prossima apertura del 24 settembre e riadattare i vecchi banchi in postazioni monoposto come previsto dalle regole anti-covid. Succede all'Istituto Casanova di Napoli. L'adesione al laboratorio "Legno ed arredi interni per il made in Italy" è su base volontaria.