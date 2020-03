Coronavirus, a Napoli lenzuolata per il reddito di quarantena

In decine e decine a Napoli e in tutta la Campania hanno risposto alla proposta nata dalle reti sociali di segnalare l'urgenza di un reddito di quarantena, per far fronte a questo periodo di emergenza ma anche per tutto quello che seguirà dopo. Ecco così comparire su balconi, terrazzi e finestre striscioni e slogan che, affermano gli organizzatori, "stanno a indicare che le strade del Sud sono una polveriera. Questa situazione sta trascinando nell'indigenza fasce sempre più ampie della popolazione". Si chiede quindi "reddito di esistenza per tutti i non garantiti, estensione del blocco delle bollette e contributo all'affitto e/o taglio dei canoni per i multiproprietari".