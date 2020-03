Coronavirus, a Napoli i "raid" della solidarietà; nei vicoli gruppi di scooter portano la spesa

Gruppi di motorini in giro nei quartieri del centro di Napoli. Si incuneano tra i vicoli stretti. Si fermano e poi ripartono, a missione compiuta. Ma questa volta, non sono le "stese" della camorra. Non sono i raid

con spari all'impazzata che da qualche tempo semimano terrore tra i residenti. Con il coronavirus ecco le stese della solidarietà: dall'associazione evangelica 'Tabita onlus' di Sant'Anna di Palazzo ai Quartieri Spagnoli, da alcuni giorni partono i motorini dei volontari dei quartieri storici per consegnare a domicilio spese con generi di prima necessità ai più bisognosi.