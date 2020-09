clicca per guardare tutte le foto della gallery

E' rimasta seduta, affranta per il dolore, per tutta la cerimonia funebre la madre di Maria Paola Gaglione, Pina Amico. La donna era giunta in chiesa sorretta da figlie ed amiche di Maria Paola. Dopo di lei era giunto il marito. Alcune delle partecipanti al funerale hanno indossato una maglietta con la riproduzione della foto della 18enne morta durante l'inseguimento da parte del fratello.